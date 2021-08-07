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Олимпийские игры — 2021, 7 августа: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций, ОИ-2020, ОИ-2021

Олимпийские игры — 2020, 7 августа: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций
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7 августа в пятнадцатый день Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) будет разыграно 12 комплектов наград с участием российских спортсменов. Представляем вашему вниманию расписание телетрансляций.

Олимпийские игры в Токио. День 15-й, 7 августа. Расписание телетрансляций

04:00. Художественная гимнастика. Групповое многоборье. Квалификация. «Матч ТВ».
05:15. Гребля на байдарках и каноэ. «Россия 1».
05:30. Пляжный волейбол. Мужчины. Финал. Норвегия — Россия. «Россия 1».
07:40. Водное поло. Женщины. Матч за 3-е место. Венгрия – Россия. «Матч ТВ».
08:50. Бокс. «Матч ТВ».
09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Финал. Первый канал.
09:20. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Финал. Первый канал.
09:40. Современное пятиборье. Мужчины. «Матч ТВ».
13:30. Синхронное плавание. Группы. Произвольная программа. Финал. «Россия 1».
13:30. Вольная борьба. Мужчины. «Россия 1».
13:35. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в высоту и другие финалы. «Матч ТВ».
15:15. Волейбол. Мужчины. Финал. Франция – Россия. «Россия 1».

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