Олимпийские игры — 2020, 7 августа: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций

7 августа в пятнадцатый день Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) будет разыграно 12 комплектов наград с участием российских спортсменов. Представляем вашему вниманию расписание телетрансляций.

Олимпийские игры в Токио. День 15-й, 7 августа. Расписание телетрансляций

04:00. Художественная гимнастика. Групповое многоборье. Квалификация. «Матч ТВ».

05:15. Гребля на байдарках и каноэ. «Россия 1».

05:30. Пляжный волейбол. Мужчины. Финал. Норвегия — Россия. «Россия 1».

07:40. Водное поло. Женщины. Матч за 3-е место. Венгрия – Россия. «Матч ТВ».

08:50. Бокс. «Матч ТВ».

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Финал. Первый канал.

09:20. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Финал. Первый канал.

09:40. Современное пятиборье. Мужчины. «Матч ТВ».

13:30. Синхронное плавание. Группы. Произвольная программа. Финал. «Россия 1».

13:30. Вольная борьба. Мужчины. «Россия 1».

13:35. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в высоту и другие финалы. «Матч ТВ».

15:15. Волейбол. Мужчины. Финал. Франция – Россия. «Россия 1».

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