Олимпиада-2020. 7 августа. Золотой день для России. Сколько побед будет у наших атлетов?

В предпоследний день Олимпиады-2020 будет разыграно самое большое количество медалей – 34 комплекта. Российские спортсмены будут бороться за золото в синхронном плавании, художественной гимнастике, волейболе, борьбе и пляжном волейболе. Шансы на медали есть и в водном поло, и в лёгкой атлетике, и в современном пятиборье и в прыжках в воду.

Российские синхронистки готовятся выиграть ещё одну золотую медаль Олимпийских игр. Они стали лучшими в технической программе групп и опередили ближайших конкуренток из Китая на целый балл. В предпоследний день Олимпиады-2020 синхронистки выступят с произвольной программой. Нас ждёт очередное великолепное выступление непобедимых российских русалок.

Яркую, красивую победу ждём и от российских гимнасток в индивидуальном многоборье. После квалификации Дина и Арина Аверины занимают первые два места. Также пройдёт квалификация в командном многоборье, где команда России традиционно является фаворитом.

В финале турнира по пляжному волейболу действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский будут биться за золото с бронзовыми призёрами мирового первенства Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом из Норвегии. Минимум серебряные награды российские «пляжники» себе уже обеспечили, ну а борьба за золото точно будет интересной!

После великолепной победы над бразильцами в полуфинале олимпийского турнира по волейболу российские спортсмены будут бороться за золото с французской командой. На групповом этапе россияне одержали четыре победы из пяти и уступили только команде Франции. Надеемся, что в финале проблем с французской командой у россиян уже не возникнет.

В борьбе поединки за медали проведут два российских спортсмена. В весовой категории до 97 кг предстоит увидеть встречу двух олимпийских чемпионов. За очередное золото будут биться Абдулрашид Садулаев и американец Кайл Снайдер. Гаджимурад Рашидов поборется за бронзу в весовой категории до 65 кг, его соперник будет определён по итогам утешительных раундов.

Ватерполистки сборной команды России в матче за третье место встретятся с венгерками. На Олимпиаде-2016 в бронзовом финале Венгрия уступила России, так что ждём от российской команды повторения олимпийского успеха.

Напряжённый финал предстоит увидеть в прыжках в высоту. Трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене наконец-то добралась до первого в своей карьере олимпийского финала, но выиграть золото в этот раз ей будет очень непросто – соперницы очень сильны.

Бронзовые призёры Олимпиады-2020 в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки Александр Бондарь и Виктор Минибаев будут бороться за медали в индивидуальных соревнованиях. В квалификации Бондарь показал третий результат, Минибаев стал 14-м.

Есть шансы завоевать медаль и у Александра Лифанова в современном пятиборье. После соревнований по фехтованию он занимает второе место. Победитель определится после плавания, конкура и бега со стрельбой.

Пока российские спортсмены на Олимпиаде-2020 не выиграли ещё ни одной медали в гребле на байдарке и каноэ, и у них остался последний день, чтобы исправить это. В полуфинале женской каноэ-двойки на 500 м выступят Ирина Андреева и Олеся Ромасенко. Мужская команда будет биться за попадание в финал байдарок-четвёрок на 500 м.

7 августа, пятница. День 15-й. Разыгрываются 34 комплекта наград

Расписание финалов

01:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Марафон

01:30. Гольф. Женщины. Финальный раунд

05:00. Пляжный волейбол. Мужчины.

05:30. Баскетбол. Мужчины. Франция – США.

05:37. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-двойка. 500 м.

05:53. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-одиночка. 1000 м.

06:19. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-четвёрка. 500 м.

06:37. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-четвёрка. 500 м.

07:30. Волейбол. Мужчины. Матч за 3-е место

08:00. Бокс. Мужчины. До 52 кг. Финал.

08:15. Бокс. Женщины. До 51 кг. Финал.

08:45. Бокс. Мужчины. До 75 кг. Финал.

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м.

09:15. Бокс. Женщины. До 69 кг. Финал.

09:20. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье.

10:30. Водное поло. Женщины. Испания – США.

10:55. Велоспорт. Трек. Мужчины. Мэдисон.

13:00. Бейсбол. Плей-офф. Финал. США – Япония.

13:00. Конный спорт. Конкур. Командное первенство.

13:30. Современное пятиборье. Мужчины. Бег + стрельба

13:30. Синхронное плавание. Группы. Произвольная программа.

13:35. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в высоту.

13:45. Лёгкая атлетика. Женщины. 10000 м.

13:45. Вольная борьба. Мужчины. До 65 кг.

13:55. Карате. Женщины. Кумитэ. Свыше 61 кг.

14:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание копья.

14:05. Карате. Мужчины. Кумитэ. Свыше 75 кг.

14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 97 кг.

14:30. Футбол. Мужчины.

14:40. Лёгкая атлетика. Мужчины. 1500 м.

15:00. Вольная борьба. Женщины. До 50 кг.

15:00. Гандбол. Мужчины.

15:15. Волейбол. Мужчины.

15:30. Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x400 м.

15:50. Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x400 м.

Полное расписание соревнований:

01:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Марафон

01:30. Гольф. Женщины. Финальный раунд

03:30. Водное поло. Женщины. За 7-е место

03:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-двойка. 500 м. 1/2 финала

03:55. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-одиночка. 1000 м. 1/2 финала

04:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Матч за 3-е место

04:00. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. 1/2 финала

04:00. Художественная гимнастика. Групповое многоборье. Квалификация

04:20. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-четвёрка. 500 м. 1/2 финала

04:45. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-четвёрка. 500 м. 1/2 финала

05:00. Водное поло. Женщины. За 5-е место

05:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Финал

05:30. Баскетбол. Мужчины. Финал. Франция – США

05:30. Художественная гимнастика. Групповое многоборье. Квалификация

05:37. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-двойка. 500 м. Финал

05:53. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-одиночка. 1000 м. Финал

06:00. Бейсбол. Плей-офф. За 3-е место. Доминиканская республика – Южная Корея.

06:19. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-четвёрка. 500 м. Финал

06:37. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-четвёрка. 500 м. Финал

07:30. Волейбол. Мужчины. Матч за 3-е место. Аргентина — Бразилия

07:40. Водное поло. Женщины. За 3-е место. Венгрия – Россия

08:00. Бокс. Мужчины. До 52 кг. Финал

08:00. Карате. Женщины. Кумитэ. Свыше 61 кг. Предварительный раунд

08:15. Бокс. Женщины. До 51 кг. Финал

08:30. Современное пятиборье. Мужчины. Плавание

08:45. Бокс. Мужчины. До 75 кг. Финал

09:00. Карате. Мужчины. Кумитэ. Свыше 75 кг. Предварительный раунд

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Финал

09:15. Бокс. Женщины. До 69 кг. Финал.

09:20. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Финал

09:30. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. 1/8 финала.

09:48. Велоспорт. Трек. Мужчины. Кейрин. 1-й раунд

10:00. Баскетбол. Женщины. За 3-е место.

10:00. Карате. Женщины. Кумитэ. Свыше 61 кг. 1/2 финала

10:00. Современное пятиборье. Мужчины. Фехтование

10:13. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. 1/8 финала. Утешительные заезды

10:19. Велоспорт. Трек. Мужчины. Кейрин. 1-й раунд. Утешительные заезды

10:30. Водное поло. Женщины. Финал. Испания – США

10:39. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. 1/4 финала

10:55. Велоспорт. Трек. Мужчины. Мэдисон. Финал

11:00. Гандбол. Мужчины. Матч за 3-е место. Египет – Испания

11:00. Карате. Мужчины. Кумитэ. Свыше 75 кг. 1/2 финала

11:30. Современное пятиборье. Мужчины. Конкур

12:45. Вольная борьба. Мужчины. До 65 кг. Утешительный раунд

13:00. Бейсбол. Плей-офф. Финал. США – Япония.

13:00. Вольная борьба. Женщины. До 50 кг. Утешительный раунд

13:00. Конный спорт. Конкур. Командное первенство. Финал

13:15. Вольная борьба. Мужчины. До 97 кг. Утешительный раунд

13:30. Современное пятиборье. Мужчины. Бег + стрельба

13:30. Вольная борьба. Мужчины. До 65 кг. За 3-е место

13:30. Синхронное плавание. Группы. Произвольная программа. Финал

13:35. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в высоту. Финал

13:45. Лёгкая атлетика. Женщины. 10000 м. Финал

13:45. Вольная борьба. Мужчины. До 65 кг. Финал

13:55. Карате. Женщины. Кумитэ. Свыше 61 кг. Финал

14:00. Баскетбол. Мужчины. За 3-е место. Словения – Австралия

14:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание копья. Финал

14:00. Вольная борьба. Мужчины. До 97 кг. За 3-е место

14:05. Карате. Мужчины. Кумитэ. Свыше 75 кг. Финал

14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 97 кг. Финал

14:30. Футбол. Мужчины. Финал. Бразилия – Испания

14:45. Лёгкая атлетика. Мужчины. 1500 м. Финал

14:45. Вольная борьба. Женщины. До 50 кг. За 3-е место

15:00. Вольная борьба. Женщины. До 50 кг. Финал

15:00. Гандбол. Мужчины. Финал. Франция – Дания

15:15. Волейбол. Мужчины. Финал. Франция – Россия

15:30. Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x400 м. Финал

15:45. Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x400 м. Финал.