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Норвежские гандболистки плакали, давая интервью после матча с Россией

Норвежские гандболистки плакали, давая интервью после матча с Россией
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Норвежские гандболистки заплакали, комментируя поражение в полуфинале Олимпийских игр в Токио со сборной России, сообщает VG.

Эмоции во время интервью не смогли сдержать Стине Офтедаль и Нора Мёрк.

Ранее Мёрк и Офтедаль после поражения в матче с Россией не поприветствовали судей после окончания матча. Таким образом норвежцы выразили недовольство работой судейской бригады на важнейшем матче олимпийского турнира.

Напомним, в полуфинальном матче сборная России обыграла команду Норвегии со счётом 27:26. В финале за титул олимпийских чемпионок российская команда поборется со сборной Франции, которая оказалась сильнее шведской сборной (29:27).

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 62 медали — 17 золотых, 23 серебряные 22 бронзовые.

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