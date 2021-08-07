Норвежские гандболистки плакали, давая интервью после матча с Россией

Норвежские гандболистки заплакали, комментируя поражение в полуфинале Олимпийских игр в Токио со сборной России, сообщает VG.
Эмоции во время интервью не смогли сдержать Стине Офтедаль и Нора Мёрк.
Ранее Мёрк и Офтедаль после поражения в матче с Россией не поприветствовали судей после окончания матча. Таким образом норвежцы выразили недовольство работой судейской бригады на важнейшем матче олимпийского турнира.
Напомним, в полуфинальном матче сборная России обыграла команду Норвегии со счётом 27:26. В финале за титул олимпийских чемпионок российская команда поборется со сборной Франции, которая оказалась сильнее шведской сборной (29:27).
Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 62 медали — 17 золотых, 23 серебряные 22 бронзовые.
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