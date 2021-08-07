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Мужская российская четвёрка вышла в финал в гребле на байдарках на Олимпиаде

Мужская российская четвёрка вышла в финал в гребле на байдарках на Олимпиаде
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Российская четвёрка Артем Кузахметов, Максим Спесивцев, Роман Аношкин и Александр Сергеев вышла в финал Олимпийских игр в Токио в гребле на байдарках на дистанции 500 м. Они заняли четвёртое место в заплыве. Пройдя дистанцию за 1:24.340.

Первыми стали немцы (1:23.049). Второе место заняли словаки (1:23.049). Замкнули тройку белорусы (1:24.206).

Финальный заплыв состоится в 6:37 мск.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачете. Российские спортсмены завоевали 62 медали, из которых 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые. Лидирует в зачёте Китай, который завоевал 36 золотых, 26 серебряных и 17 бронзовых наград. На втором месте находится США, которые взяли 31 золотую, 36 серебряных и 31 бронзовую медалей. Замыкает тройку Япония, у которой 24 золотые, 11 серебряных и 16 бронзовых наград.

Олимпиада 2020. Гребля на байдарках и каноэ
Мужчины. Байдарка-четвёрка. 500 м. 1/2 финала
07 августа 2021, суббота. 04:21 МСК
Окончено
1
Германия
1:23.049
2
Словакия
1:23.799
3
Беларусь
1:24.206
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