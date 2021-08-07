Российские каноистки Андреева и Ромасенко стали 8-ми на Олимпиаде, у украинок — серебро

Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко заняли восьмое место на дистанции 500 м на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Золото выиграли китаянки. Серебро досталось украинкам, бронза — канадкам.
Гребля на байдарках и каноэ. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. Каноэ-двойка. 500 м
1. Китай (Сюй Шисяо / Сунь Мэня) — 1.55,495.
2. Украина (Людмила Лузан / Анастасия Четверикова) — 1.57,499.
3. Канада (Лоранс Венсан Лапуант / Кэти Венсан) — 1.59,041...
8. Россия (Ирина Андреева / Олеся Ромасенко) — 2.04,875.
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На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
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