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Российские каноистки Андреева и Ромасенко стали 8-ми на Олимпиаде, у украинок — серебро

Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко заняли восьмое место на дистанции 500 м на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Золото выиграли китаянки. Серебро досталось украинкам, бронза — канадкам.

Гребля на байдарках и каноэ. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. Каноэ-двойка. 500 м

1. Китай (Сюй Шисяо / Сунь Мэня) — 1.55,495.

2. Украина (Людмила Лузан / Анастасия Четверикова) — 1.57,499.

3. Канада (Лоранс Венсан Лапуант / Кэти Венсан) — 1.59,041...

8. Россия (Ирина Андреева / Олеся Ромасенко) — 2.04,875.

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На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.