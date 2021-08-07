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Россияне заняли четвёртое место на Олимпиаде-2020 в байдарке-четвёрке

Российские байдарочники Артём Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин и Максим Спесивцев заняли четвёртое место на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) на дистанции 500 м. Золото выиграли немцы, серебро досталось испанцам, бронза — словакам.

Гребля на байдарках и каноэ. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. Байдарка-четвёрка. 500 м

1. Германия — 1.22,219.

2. Испания — 1.22,445.

3. Словакия — 1.23,534.

4. Россия (Артём Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин, Максим Спесивцев) — 1.23,654.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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