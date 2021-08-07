Россияне заняли четвёртое место на Олимпиаде-2020 в байдарке-четвёрке

Российские байдарочники Артём Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин и Максим Спесивцев заняли четвёртое место на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) на дистанции 500 м. Золото выиграли немцы, серебро досталось испанцам, бронза — словакам.
Гребля на байдарках и каноэ. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. Байдарка-четвёрка. 500 м
1. Германия — 1.22,219.
2. Испания — 1.22,445.
3. Словакия — 1.23,534.
4. Россия (Артём Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин, Максим Спесивцев) — 1.23,654.
На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 7 августа 2021
-
08:04
-
07:57
-
07:40
-
07:37
-
07:31
-
07:21
-
07:15
-
07:10
-
06:56
-
06:53
-
06:49
-
06:40
-
06:37
-
06:25
-
06:23
-
06:12
-
06:00
-
05:52
-
05:46
-
05:40
-
05:21
-
05:11
-
04:55
-
04:35
-
04:27
-
04:04
-
03:52
-
03:45
-
02:41
-
00:52
-
00:44
-
00:36
-
00:16
- 6 августа 2021
-
23:06
-
23:05