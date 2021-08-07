Губерниев: есть ощущение, что тренерам гребцов на байдарке и каноэ нужно менять работу!

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление сборной России по гребле на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх в Токио (Япония).
«Есть ощущение, что тренерам сборной по гребле на байдарках и каноэ нужно поменять работу! Команда приехала в Токио абсолютно не готовой!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
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