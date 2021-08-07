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Российская каноистка Андреева: результат оценим на отлично. Счастливы, что попали в финал

Российская каноистка Андреева: результат оценим на отлично. Счастливы, что попали в финал
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Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко заняли восьмое место на дистанции 500 м на летних Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Результат оценим на отлично. Счастливы, что попали в финал. Знаем всех конкуренток, и они очень сильные. Девочки готовились к этой дистанции последние два года, а мы — только несколько месяцев: у нас долгое время не было путёвки на Игры-2020 в этой дисциплине, поэтому целенаправленно готовились в одиночках», — прокомментировала выступление на Олимпиаде Ирина Андреева.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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