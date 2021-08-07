Российский байдарочник Артём Кузахметов: на финише мы развалились

Российский байдарочник Артём Кузахметов оценил выступление в финале соревнований четвёрок на дистанции 500 м в рамках Олимпиады в Токио.

«В целом всё получилось, но вот на финише развалились. Позволили словакам нас обогнать. Настраивались на медаль. Первое и второе места от нас всё-таки далеко, но за третье были готовы бороться. Что касается погоды, жара и дождь нам не мешали», — приводит слова Кузахметова пресс-служба Олимпийского комитета России в своём телеграм-канале.

Артём Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин и Максим Спесивцев заняли четвёртое место. Золото выиграли немцы, серебро досталось испанцам, бронза — словакам.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.