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Губерниев: мы впервые в истории без олимпийских медалей в гребле на байдарках и каноэ!

Губерниев: мы впервые в истории без олимпийских медалей в гребле на байдарках и каноэ!
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выступление сборной России по гребле на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Мы остались без медалей в олимпийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ! Впервые в истории! Что скажут наши тренеры при переходе на другую работу?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

До этого худшим результатом сборной России по гребле на байдарках и каноэ на Олимпийских играх была одна бронза в 1952 и 1996 годах.

В заключительном виде программы — байдарке-четвёрке у мужчин на дистанции 500 м — Россия стала четвёртой.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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