Сборная США завоевала 100-ю медаль на Олимпиаде-2020 в Токио
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Сборная США завоевала уже 100 медалей на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). 100-й наградой стало золото, которое выиграли американские баскетболисты.
В активе сборной США 32 золотые, 36 серебряных и 32 бронзовые награды. Это позволяет команде идти второй в медальном зачёте. Лидирует Китай (37-27-17).
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
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