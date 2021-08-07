Красильников и Стояновский кусали серебро, норвежцы обнимались с тренером. Фото финала

Российские «пляжники» Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебро летних Олимпийских игр в Токио (Япония). В финальном матче они проиграли норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму со счётом 0:2 (17:21, 18:21).
Обладателями бронзы стали представители Катара Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан.
Российский «пляжник» Вячеслав Красильников прокомментировал поражение в финале Олимпиады в Токио.
«Что хочется сказать… Не получилось того финала, который мы планировали. В первые 10 минут после игры хотелось провалиться. Но всё же я понимаю, что мы с моим напарником, моим другом сделали большое дело. Мы очень рады, что смогли это сделать, добиться этого успеха для нашей страны. Это очень круто. Всем большое спасибо, кто болел и поддерживал нас на протяжении турнира. Норвежцы молодцы, они красавцы. Сегодня они были лучше», — сказал Красильников на видео, опубликованном в его «инстаграме».
Лучшие кадры с мужского финала пляжного волейбола Норвегия — Россия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 7 августа 2021
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