Поздняков заявил, что российские спортсмены ни разу не заразились коронавирусом в Японии

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены ни разу не заразились коронавирусом на Олимпийских играх в Токио.

«За все Игры в российской делегации не было ни одного случая заражения в Олимпийской деревне. Самую главную задачу мы выполнили — дать всем спортсменам выступить в Токио. Это является особым поводом для гордости. У нас были участники в BMX, в скалолазании. К сожалению, наш спортсмен имел реальные шансы в скейтбординге, где травмировался в последний момент. Эти виды спорта для нас если не новые, то развивающиеся, мы занимаемся и будем заниматься ими», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата».

Напомним, российская национальная команда идёт на пятой строчке в медальном зачёте, имея в активе 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году россияне завоевали 56 наград (19-17-20) и заняли в общем зачёте четвёртое место.

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