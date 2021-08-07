Матыцин — о серебре «пляжников»: гордимся выступлением Вячеслава и Олега на Олимпиаде
Поделиться
Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал выступление российских «пляжников» на Олимпийских играх в Токио.
«Поздравляю Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского с серебром Игр в Токио! Наши спортсмены добились исторического успеха — это первая олимпийская медаль в пляжном волейболе, завоёванная россиянами. Начало олимпийского турнира выдалось для них непростым, но с каждым матчем они прибавляли в игре и впервые в российской истории дошли до финала Олимпиады. Российские волейболисты боролись с норвежцами за победу до последней минуты решающего матча, гордимся выступлением Вячеслава и Олега на Олимпиаде», — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта России.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
Комментарии
- 7 августа 2021
-
12:34
-
12:27
-
12:21
-
12:12
-
11:55
-
11:50
-
11:44
-
11:41
-
11:38
-
11:32
-
11:30
-
11:28
-
11:23
-
11:18
-
11:03
-
10:54
-
10:51
-
10:47
-
10:39
-
10:39
-
10:28
-
10:28
-
10:22
-
10:22
-
10:20
-
10:15
-
10:09
-
10:02
-
09:55
-
09:40
-
09:33
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:25
Партнерский контент