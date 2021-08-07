Матыцин — о серебре «пляжников»: гордимся выступлением Вячеслава и Олега на Олимпиаде

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал выступление российских «пляжников» на Олимпийских играх в Токио.

«Поздравляю Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского с серебром Игр в Токио! Наши спортсмены добились исторического успеха — это первая олимпийская медаль в пляжном волейболе, завоёванная россиянами. Начало олимпийского турнира выдалось для них непростым, но с каждым матчем они прибавляли в игре и впервые в российской истории дошли до финала Олимпиады. Российские волейболисты боролись с норвежцами за победу до последней минуты решающего матча, гордимся выступлением Вячеслава и Олега на Олимпиаде», — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта России.

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