Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Матыцин — о серебре «пляжников»: гордимся выступлением Вячеслава и Олега на Олимпиаде

Матыцин — о серебре «пляжников»: гордимся выступлением Вячеслава и Олега на Олимпиаде
Комментарии

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал выступление российских «пляжников» на Олимпийских играх в Токио.

«Поздравляю Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского с серебром Игр в Токио! Наши спортсмены добились исторического успеха — это первая олимпийская медаль в пляжном волейболе, завоёванная россиянами. Начало олимпийского турнира выдалось для них непростым, но с каждым матчем они прибавляли в игре и впервые в российской истории дошли до финала Олимпиады. Российские волейболисты боролись с норвежцами за победу до последней минуты решающего матча, гордимся выступлением Вячеслава и Олега на Олимпиаде», — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта России.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.

Новость по теме
Поздняков заявил, что российские спортсмены ни разу не заразились коронавирусом в Японии
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021