Прыгун в воду Александр Бондарь ответил, продолжит ли карьеру после Олимпиады-2020
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Россиянин Александр Бондарь поделился эмоциями после выступления на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Бондарь занял четвёртое место, набрав 514,50 балла.
«Проиграл сегодня первым и четвёртым прыжками. На первом, возможно, не справился немного с волнением, а в четвёртом слегка перестраховался. Я продолжу прыгать, продолжу тренироваться. Пока что не знаю, будет Мировая серия или нет, но, если да — поедем туда. Чувство удовлетворения от Олимпиады есть, есть медаль в «синхроне», но и сегодня, конечно, как любому спортсмену, хотелось попасть в призёры», — приводит слова Бондаря пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).
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