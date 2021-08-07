Олимпиада-2020. У России историческая медаль в пляжном волейболе! LIVE

Александр Бондарь и Виктор Минибаев вышли в финал в прыжках в воду с 10-метровой вышки. В полуфинале Бондарь продемонстрировал третий результат (464,10), Минибаев стал пятым (447,50).



Лучшим в квалификации стал китаец Юань Цао (513,70). Финал начнётся в 9:00 мск.