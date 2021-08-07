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Олимпиада 2021 в Токио: онлайн-трансляция, где смотреть Олимпийские игры 2020, Россия на Летних играх, 7 августа 2021

Олимпиада-2020. У России историческая медаль в пляжном волейболе! LIVE
Андрей Гуров Даниил Сальников
,
Стояновский/Ярзуткин, пляжный волейбол
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Российские спортсмены имеют все шансы поправить положение в медальном зачёте Игр. Всё самое важное и интересное — в режиме «лайв».
Календарь Олимпийских игр-2020
Медальный зачёт Олимпийских игр-2020

Здравствуйте, дорогие любители спорта! 7 августа в Токио состоится 15-й медальный день Олимпийских игр-2020. В программе дня розыгрыш аж 34 комплектов наград в борьбе, волейболе, художественной гимнастике, синхронном плавании, пляжном волейболе, лёгкой атлетике, гольфе, баскетболе, гребле на байдарках и каноэ, боксе, прыжках в воду, велоспорте, бейсболе, конном спорте, современном пятиборье, карате, футболе и гандболе. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию 15-го дня Олимпиада

Российские «пляжники» Красильников и Стояновский завоевали серебро Олимпиады-2020 в Токио Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России
Live Павел Панышев

В мужском баскетбольном турнире проходит финальная встреча между США и Францией. После двух четвертей небольшое преимущество у звёздных североамериканцев — 44:39. Кевин Дюрант включился и к большому перерыву набрал уже 21 очко.

06:22 Павел Панышев

Александр Бондарь и Виктор Минибаев вышли в финал в прыжках в воду с 10-метровой вышки. В полуфинале Бондарь продемонстрировал третий результат (464,10), Минибаев стал пятым (447,50).

Лучшим в квалификации стал китаец Юань Цао (513,70). Финал начнётся в 9:00 мск.

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06:18 Павел Панышев

Ирина Андреева и Олеся Ромасенко заняли восьмое место на дистанции 500 метров. Золото выиграли китаянки. Серебро досталось украинкам, бронза — канадкам.

Олимпиада 2020. Гребля на байдарках и каноэ
Женщины. Каноэ-двойка. 500 м. Финал А
07 августа 2021, суббота. 05:37 МСК
Окончено
1
Китай
1:55.495
2
Украина
1:57.499
3
Канада
1:59.041
06:13 Павел Панышев

Российские «пляжники» Красильников и Стояновский завоевали серебро Олимпиады-2020 в Токио

Увы, наши парни уступили в финале по пляжному волейболу. Сборная Норвегии обыграла Россию — 2-0 (21:17, 21:18).

Спасибо Вячеславу Красильникову и Олегу Стояновскому за турнир! Для России это первая в истории медаль в пляжном волейболе.

06:10 Павел Панышев

Норвежцы близки к победе — 19:16. У нас смена сторон. Сделаем героический камбек?

06:07 Павел Панышев

Норвежцы упрочили своё лидерство — 16:12. Опять проваливаем середину партии, увы.

06:03 Павел Панышев

Технический перерыв, норвежцы имеют небольшое преимущество — 11:10. Нужно нашим парням добавить на блоке.

05:58 Павел Панышев

И равная борьба на старте второго сета — 7:7. Нужно прибавлять!

05:52 Павел Панышев

Норвегия выиграла первую партию — 21:17. Увы, много ошибок было у россиян. Норвежцы здорово действовали в защите и на блоке.

05:44 Павел Панышев

Норвежцы упрочили своё лидерство — 15:11. Тяжело приходится россиянам, пошли ошибки…

05:41 Павел Панышев

Плотная борьба в пляжном волейболе! Два эйса от Мола вывели норвежцев вперёд — 11:10.

05:37 Павел Панышев

Норвежцы прибавили и стали лучше играть на блоке. Удалось им сократить отставание в счёте до минимума — 8:7. И тут повреждение голеностопа получил Красильников — нужна заморозка.

05:33 Павел Панышев

Многообещающее начало в пляжном волейболе — наши впереди 5:2. Первая смена сторон у нас.

05:29 Павел Панышев

Сборная России по художественной гимнастике занимает второе место в квалификации группового многоборья после упражнения с мячами. Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова продемонстрировали результат 45,750 балла.

Лидерство захватила Болгария (47,500). Третьей идёт Италия (44,600).

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Россия идёт второй в квалификации группового многоборья в художественной гимнастике на ОИ
05:25 Павел Панышев

Всё внимание на пляжный волейбол! Совсем скоро стартует финал, в котором Олег Стояновский и Вячеслав Красильников будут сражаться за золото ОИ-2020 с норвежской парой Мол/Сёрум! Начало — в 5:30 мск!

05:25 Павел Панышев

В бассейне идёт полуфинал по прыжкам с 10-метровой вышки. Александр Бондарь и Виктор Минибаев после пяти попыток держатся в первой пятёрке. Для выхода в финал нужно пробиться в топ-12.

05:14 Павел Панышев

Дисциплинарная комиссия Международной федерации волейбола (FIVB) решила не накладывать санкции на сборную Бразилии после положительной допинг-пробы волейболистки Тандары Кайшеты. Таким образом, результаты сборной Бразилии на Олимпийских играх в Токио остаются в силе.

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05:07 Павел Панышев

В предпоследний день Олимпиады-2020 будет разыграно самое большое количество медалей – 34 комплекта. Представляем все финалы дня, полное расписание и шансы российских атлетов.

Олимпиада-2020. 7 августа. Золотой день для России. Сколько побед будет у наших атлетов? Олимпиада-2020. 7 августа. Золотой день для России. Сколько побед будет у наших атлетов?
05:05 Павел Панышев

Российская четвёрка Артем Кузахметов, Максим Спесивцев, Роман Аношкин и Александр Сергеев вышла в финал в гребле на байдарках на дистанции 500 м. Они заняли четвёртое место в заплыве, пройдя дистанцию за 1:24.340. Финальный заплыв состоится в 6:37 мск.

05:02 Павел Панышев

Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко вышли в финал турнира в гребле на каноэ на дистанции 500 м. В своём заплыве они заняли четвёртое место с результатом 2:04.968

Первые четыре места вышли в финал. Финальный заплыв начнётся в 5:37 мск.

05:01 Павел Панышев

В финале турнира по волейболу мужская сборная России встретится с французами, а Олегу Стояновскому и Вячеславу Красильникову предстоит поспорить за золото в соревнованиях по пляжному волейболу с дуэтом из Норвегии. Также шансы на золото есть в художественной гимнастике, синхронном плавании и борьбе.

05:00 Павел Панышев

Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России

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