Олимпиада-2020. У России историческая медаль в пляжном волейболе! LIVE

Здравствуйте, дорогие любители спорта! 7 августа в Токио состоится 15-й медальный день Олимпийских игр-2020. В программе дня розыгрыш аж 34 комплектов наград в борьбе, волейболе, художественной гимнастике, синхронном плавании, пляжном волейболе, лёгкой атлетике, гольфе, баскетболе, гребле на байдарках и каноэ, боксе, прыжках в воду, велоспорте, бейсболе, конном спорте, современном пятиборье, карате, футболе и гандболе. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию 15-го дня Олимпиада
В мужском баскетбольном турнире проходит финальная встреча между США и Францией. После двух четвертей небольшое преимущество у звёздных североамериканцев — 44:39. Кевин Дюрант включился и к большому перерыву набрал уже 21 очко.
Александр Бондарь и Виктор Минибаев вышли в финал в прыжках в воду с 10-метровой вышки. В полуфинале Бондарь продемонстрировал третий результат (464,10), Минибаев стал пятым (447,50).
Лучшим в квалификации стал китаец Юань Цао (513,70). Финал начнётся в 9:00 мск.
Ирина Андреева и Олеся Ромасенко заняли восьмое место на дистанции 500 метров. Золото выиграли китаянки. Серебро досталось украинкам, бронза — канадкам.
Российские «пляжники» Красильников и Стояновский завоевали серебро Олимпиады-2020 в Токио
Увы, наши парни уступили в финале по пляжному волейболу. Сборная Норвегии обыграла Россию — 2-0 (21:17, 21:18).
Спасибо Вячеславу Красильникову и Олегу Стояновскому за турнир! Для России это первая в истории медаль в пляжном волейболе.
Норвежцы близки к победе — 19:16. У нас смена сторон. Сделаем героический камбек?
Норвежцы упрочили своё лидерство — 16:12. Опять проваливаем середину партии, увы.
Технический перерыв, норвежцы имеют небольшое преимущество — 11:10. Нужно нашим парням добавить на блоке.
И равная борьба на старте второго сета — 7:7. Нужно прибавлять!
Норвегия выиграла первую партию — 21:17. Увы, много ошибок было у россиян. Норвежцы здорово действовали в защите и на блоке.
Норвежцы упрочили своё лидерство — 15:11. Тяжело приходится россиянам, пошли ошибки…
Плотная борьба в пляжном волейболе! Два эйса от Мола вывели норвежцев вперёд — 11:10.
Норвежцы прибавили и стали лучше играть на блоке. Удалось им сократить отставание в счёте до минимума — 8:7. И тут повреждение голеностопа получил Красильников — нужна заморозка.
Многообещающее начало в пляжном волейболе — наши впереди 5:2. Первая смена сторон у нас.
Сборная России по художественной гимнастике занимает второе место в квалификации группового многоборья после упражнения с мячами. Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова продемонстрировали результат 45,750 балла.
Лидерство захватила Болгария (47,500). Третьей идёт Италия (44,600).
Всё внимание на пляжный волейбол! Совсем скоро стартует финал, в котором Олег Стояновский и Вячеслав Красильников будут сражаться за золото ОИ-2020 с норвежской парой Мол/Сёрум! Начало — в 5:30 мск!
В бассейне идёт полуфинал по прыжкам с 10-метровой вышки. Александр Бондарь и Виктор Минибаев после пяти попыток держатся в первой пятёрке. Для выхода в финал нужно пробиться в топ-12.
Дисциплинарная комиссия Международной федерации волейбола (FIVB) решила не накладывать санкции на сборную Бразилии после положительной допинг-пробы волейболистки Тандары Кайшеты. Таким образом, результаты сборной Бразилии на Олимпийских играх в Токио остаются в силе.
В предпоследний день Олимпиады-2020 будет разыграно самое большое количество медалей – 34 комплекта. Представляем все финалы дня, полное расписание и шансы российских атлетов.
Российская четвёрка Артем Кузахметов, Максим Спесивцев, Роман Аношкин и Александр Сергеев вышла в финал в гребле на байдарках на дистанции 500 м. Они заняли четвёртое место в заплыве, пройдя дистанцию за 1:24.340. Финальный заплыв состоится в 6:37 мск.
Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко вышли в финал турнира в гребле на каноэ на дистанции 500 м. В своём заплыве они заняли четвёртое место с результатом 2:04.968
Первые четыре места вышли в финал. Финальный заплыв начнётся в 5:37 мск.
В финале турнира по волейболу мужская сборная России встретится с французами, а Олегу Стояновскому и Вячеславу Красильникову предстоит поспорить за золото в соревнованиях по пляжному волейболу с дуэтом из Норвегии. Также шансы на золото есть в художественной гимнастике, синхронном плавании и борьбе.
Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России
Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания обо всех каналах. Смотрим и болеем!
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