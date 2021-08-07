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Маргарита Мамун: Аришу Аверину обижают судьи

Маргарита Мамун: Аришу Аверину обижают судьи
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Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро — 2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун не сдержала эмоций во время выступления российских гимнасток — Дины и Арины Авериных в финале личного многоборья на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Мамун комментирует данные соревнования.

«Ариша, ты лучшая!», «Аришу обижают судьи», — сказала Мамун в эфире Первого канала.

Отметим, что по ходу соревнований тренерский штаб сборной России дважды оспаривал оценки судей, поставленные Арине Авериной.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На текущий момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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