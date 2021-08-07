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Российский пятиборец Лифанов опустился на шестую строчку перед решающей дисциплиной на ОИ

Россиянин Александр Лифанов занимает шестое место в финале современного пятиборья после трёх дисциплин — фехтования, плавания и верховой езды — на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). В сумме Лифанов набрал 829 очков.

Лидерские позиции удерживает британец Джозеф Чунг — 859 очков. Второе место занимает Чжин Хва Чжун из Южной Кореи (847). Третье промежуточное место у чеха Яна Куфа (838). Таким образом, в заключительной дисциплине — лазер-ране (беге на 3200 метров со стрельбой на четырёх огневых рубежах) Лифанов будет стартовать с отставанием от лидера Чунга в 30 секунд.

На текущий момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 25 серебряных и 22 бронзовые награды.

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