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«Это нонсенс». Девятикратная чемпионка мира Капранова — о серебре Авериной на Олимпиаде

«Это нонсенс». Девятикратная чемпионка мира Капранова — о серебре Авериной на Олимпиаде
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Девятикратная чемпионка мира Ольга Капранова прокомментировала скандальные результаты соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Дина Аверина — гимнастка номер один. Обидно, что не удалось взять золото. Эта Олимпиада — абсолютно непредсказуемая. За оценки, конечно, надо спрашивать у судей. Но, когда я увидела результаты, была очень удивлена. Это нонсенс в мире художественной гимнастики. Все ждали от наших девчонок золота и серебра. Почти все были уверены, что так и будет. Но как получилось по итогу — мы видим», — сказала Капранова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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