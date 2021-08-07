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Японский борец Такуто Отогуро выиграл золото Олимпийских игр в Токио

Японский борец Такуто Отогуро выиграл золото Олимпийских игр в Токио
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Японец Такуто Отогуро выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг. В финальном поединке он победил представителя Азербайджана Хаджи Алиева со счётом 5:4.

Обладателями бронзовых наград стали россиянин Гаджимурад Рашидов и индиец Баджранг Баджранг.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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