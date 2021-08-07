Мария Захарова: ну не могли затеявшие русофобскую войну гады допустить победу Авериной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о скандальных результатах индивидуального многоборья у «художниц» на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Россиянка Дина Аверина завоевала серебро, её сестра Арина стала четвёртой. Золото выиграла Линой Ашрам из Израиля.
«Ирина Винер — непререкаемый авторитет в мире спорта. Да и вообще в мире. Своим талантом, трудом, умом, характером, волей и верой создала галактику под названием «современная художественная гимнастика». Почитайте, что она говорит о судействе и причинах отношениях к российскому спорту. А я добавлю только одно: ну не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира», — написала Захарова в своём телеграм-канале.
- 7 августа 2021
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