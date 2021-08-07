Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Мария Захарова: ну не могли затеявшие русофобскую войну гады допустить победу Авериной

Мария Захарова: ну не могли затеявшие русофобскую войну гады допустить победу Авериной
Аудио-версия:
Комментарии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о скандальных результатах индивидуального многоборья у «художниц» на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Россиянка Дина Аверина завоевала серебро, её сестра Арина стала четвёртой. Золото выиграла Линой Ашрам из Израиля.

«Ирина Винер — непререкаемый авторитет в мире спорта. Да и вообще в мире. Своим талантом, трудом, умом, характером, волей и верой создала галактику под названием «современная художественная гимнастика». Почитайте, что она говорит о судействе и причинах отношениях к российскому спорту. А я добавлю только одно: ну не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Новость по теме
В Госдуме призвали пересмотреть итоги скандального финала художественной гимнастики на ОИ
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021