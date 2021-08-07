Индийский спортсмен Нирай Чопра стал олимпийским чемпионом в метании копья
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Индийский спортсмен Нирай Чопра стал олимпийским чемпионом в метании копья. Второе место занял чех Якуб Вадлейх, тройку призёров замкнул его соотечественник Витезслав Веселы.
Лёгкая атлетика. Олимпиада. Токио. Метание копья. Мужчины. Финал.
1. Нирай Чопра (Индия) — 87.58 метра.
2. Якуб Вадлейх (Чехия) — 86.67 метра.
3. Витезслав Веселы (Чехия) — 85.44 метра.
В квалификации Нирай Чопра также занял 1-е место. Он принёс сборной Индии первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Также эта золотая медаль является первой в истории Индии в лёгкой атлетике.
На текущий момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте с 19 золотыми, 25 серебряными и 22 бронзовыми наградами.
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