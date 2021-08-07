Индийский спортсмен Нирай Чопра стал олимпийским чемпионом в метании копья

Индийский спортсмен Нирай Чопра стал олимпийским чемпионом в метании копья. Второе место занял чех Якуб Вадлейх, тройку призёров замкнул его соотечественник Витезслав Веселы.

Лёгкая атлетика. Олимпиада. Токио. Метание копья. Мужчины. Финал.

1. Нирай Чопра (Индия) — 87.58 метра.

2. Якуб Вадлейх (Чехия) — 86.67 метра.

3. Витезслав Веселы (Чехия) — 85.44 метра.

В квалификации Нирай Чопра также занял 1-е место. Он принёс сборной Индии первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Также эта золотая медаль является первой в истории Индии в лёгкой атлетике.

На текущий момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте с 19 золотыми, 25 серебряными и 22 бронзовыми наградами.



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