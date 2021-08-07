Египтянка Фериал Абдельазиз выиграла золото Олимпиады-2020 в карате

Египтянка Фериал Абдельазиз выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по карате (кумитэ) в весовой категории свыше 61 кг. В финале она победила представительницу Азербайджана Ирину Зарецкую со счётом 2:0.

Обладательницами бронзы стали Ли Гун (Китай) и София Берульцева (Казахстан).

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 19 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.