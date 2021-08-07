Бронзовый призёр Игр Гаджимурад Рашидов прокомментировал результаты Олимпиады

Чемпион мира, двукратный чемпион Европы, олимпийский призёр россиянин Гаджимурад Рашидов прокомментировал результаты Олимпийских игр в Токио.

«Доволен, что еду домой не с пустыми руками. Рад, что удалось завоевать бронзу, конечно, приезжал только за золотом. Всё к лучшему. С этим соперником встречаюсь уже не первый раз, знаю, что хорошо контратакует. Было видно, что он был не в очень хорошей форме, может, климат, человек чуть устаёт. Сегодня всевышний на моей стороне. Легко ничего не даётся, надо трудиться и дальше идти за золотом.



В весе 65 килограммов чувствую себя комфортно. Может, было мало стартов, чего-то не хватало. Травма была: повредил связки и мениск, лечился долго. После чемпионата России полностью не восстановился, но как-то собрался. Все соперники на Олимпиаде были хорошими, со всеми настраивался.



Бронза Олимпиады для меня важнее, чем золото чемпионата мира. ЧМ проходит каждый год. План у нас был два золота, но не удалось. Был уверен, что Рашид Садулаев выиграет, уровень другой. Поменялось ли что-то в моём статусе? Я хоть два-три раза Олимпиаду выиграю, ничего не поменяется, останусь таким же простым», — передаёт слова Рашидова корреспондент «Чемпионата».