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Иранец Саджад Ганджзадех завоевал золото Олимпиады-2021 в соревнованиях по карате

Иранец Саджад Ганджзадех завоевал золото Олимпиады-2020 в соревнованиях по карате
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Иранец Саджад Ганджзадех выиграл золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по карате (кумитэ) в весовой категории свыше 75 кг. В финальном поединке он победил Тарега Хамеди из Саудовской Аравии со счётом 4:0.

Обладателями бронзовых наград стали Рютаро Арага (Япония) и Угур Акташ (Турция).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 19 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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