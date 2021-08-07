Французские гандболисты завоевали золото Олимпиады-2020, обыграв датчан

Мужская сборная Франции по гандболу завоевала золотые медали Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония). В решающем матче французы со счётом 25:23 обыграли команду Дании. Бронзовыми призёрами Игр стали гандболисты из Испании, в борьбе за третье место они обыграли команду Египта.

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Отметим, что у женщин золото Игр разыграют команды России и Франции. Их встреча состоится завтра, 8 августа.

В копилке сборной Франции на Олимпийских играх в Токио 31 медаль — 8 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых. На данный момент она занимает 10 строчку в медальном зачёте. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.