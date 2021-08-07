Российские волейболисты на тай-брейке уступили Франции в финале Олимпиады-2020

Российские волейболисты стали серебряными призёрами Олимпийских игр – 2020 в Токио.
В финальном матче подопечные Туомаса Саммельвуо уступили две первые партии сборной Франции – 23:25 и 17:25. У россиян не шла подача. В третьем сете на площадку вышел герой полуфинала с Бразилией Ярослав Подлесных, и Россия сумела переломить ход игры. Дважды по 25:21 – и золотые медали разыгрывались на тай-брейке. Сценарий Лондона — 2012 не повторился — французы выиграли решающую партию со счётом 15:12.
Самым результативным игроком сборной России в финале стал Максим Михайлов, принесший команде 21 очко. 20 баллов на счету Егора Клюки.
Напомним, что на групповом этапе российские волейболисты проиграли французам со счётом 1:3. До финала это было единственное поражение национальной команды на турнире.
Сборная Франции ранее никогда не поднималась выше восьмого места на Олимпийских играх. В 2016 году в Рио-де-Жанейро французы не сумели даже выйти из группы.
Для сборной России это второе серебро в истории. Первое было завоёвано в 2000 году. Также в активе россиян золото и две бронзы.
Олимпийские игры – 2020. Волейбол. Мужчины
Финал
Франция – Россия – 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12).
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