Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 в Токио 8 августа

8 августа, в последний день летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония), были разыграны 13 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.

Олимпийские игры. Токио. Результаты соревнований. 8 августа 2021 года

Лёгкая атлетика. Мужчины. Марафон

1. Элиуд Кипчоге (Кения) — 2:08.38.

2. Абди Нагейе (Нидерланды) — 2:09.58.

3. Башир Абди (Бельгия) — 2:10.00.

Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт

1. Келси Митчелл (Канада).

2. Елена Старикова (Украина).

3. Лэй Вайси (Гонконг).

Велоспорт. Трек. Мужчины. Кейрин

1. Джейсон Кенни (Великобритания).

2. Мухаммад Азизулхасси бин Аванг (Малайзия).

3. Харри Лаврейсен (Нидерланды).

Велоспорт. Трек. Женщины. Омниум

1. Дженнифер Валенте (США) — 124.

2. Юми Кадзихара (Япония) — 110.

3. Кирстен Вилд (Нидерланды) — 108…

Художественная гимнастика. Групповое многоборье

1. Болгария — 92,100.

2. Россия (Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова) — 90,700.

3. Италия — 87,700.

Баскетбол. Женщины

1. США.

2. Япония.

3. Франция.

Волейбол. Женщины

1. США.

2. Бразилия.

3. Сербия

Бокс. Женщины. До 60 кг

1. Келли Анн Харрингтон (Ирландия).

2. Беатрис Феррейра (Бразилия).

3. Мира Потконен (Финляндия) и Судапорн Сисонди (Таиланд).

Бокс. Женщины. До 75 кг

1. Лоурен Прайс (Великобритания).

2. Ли Цянь (Китай).

3. Зенфира Магомедалиева (Россия) и Нушка Фонтейн (Нидерланды).



Бокс. Мужчины. До 63 кг

1. Энди Крус (Куба).

2. Кейшон Дэвис (США).

3. Оганес Бачков (Армения) и Гарри Гарсайд (Австралия).

Бокс. Мужчины. Свыше 91 кг

1. Баходир Джалолов (Узбекистан).

2. Ричард Торрес-младший (США).

3. Фрейзер Кларк (Великобритания) и Камшибек Кункабаев (Казахстан) (Казахстан)

Гандбол. Женщины

1. Франция.

2. Россия.

3. Норвегия.



Водное поло. Мужчины

1. Сербия.

2. Греция.

3. Венгрия.

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