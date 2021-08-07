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Ярослава Могучих рассказала, на какой высоте поняла, что станет призёром Олимпиады-2020

Ярослава Могучих рассказала, на какой высоте поняла, что станет призёром Олимпиады-2020
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Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих прокомментировала завоевание бронзовой медали в соревнованиях в прыжках в высоту на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Я очень устала, но довольна, что у меня бронзовая медаль, потому что это мои первые взрослые Олимпийские игры, и уже есть медаль. Это очень круто для меня. Я очень хотела этого, и теперь она в моих руках — очень счастлива.

Рада, что завершила соревнования с результатом 2 метра, потому что пришлось делать три попытки на 1,98. Тогда мне нужно было сконцентрироваться, потому что понимала, что если не возьму, медали не будет.

Мой тренер помогла меня сосредоточиться на 1,98. Она сказала: «Ярослава, ты умеешь прыгать. Борись за это, поехали. Ты сможешь». Это были её слова, и я сделала это. В конце концов всё получилось, и я продолжила борьбу за медаль.

Это фантастика, что у нас такой уровень прыжков в высоту на Украине. Трое вышли в финал Олимпиады. Это очень круто, и это мотивирует меня работать больше и прыгать выше», — сказала Могучих после соревнований.

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