Фото: россиянка Ласицкене и украинка Могучих вместе празднуют завоевание медалей

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Могучих вместе отпраздновали завоевание медалей на Олимпийских играх – 2020 в Токио. В руках ставшей олимпийской чемпионкой Ласицкене был флаг ОКР, под которым из-за санкций ВАДА выступают россияне на Играх. Могучих выражала свою радость от успеха с национальным флагом.
Уже на высоте 2 метра стало понятно, что обе спортсменки завоюют медали. Вопрос был лишь в достоинстве наград. В секторе осталось всего три спортсменки, но лидировала австралийка Никола Макдермотт, допустившая меньше ошибок, чем соперницы, при взятии предыдущих высот.
Высоту 2,02 Ласицкене взяла с первой попытки, Макдермотт – со второй, и Могучих не оставалось ничего, как перенести две попытки на высоту 2,04, чтобы попытаться взять золото, однако ей это не удалось. В итоге у 19-летней Могучих – бронза. Вместе с новой олимпийской чемпионкой Ласицкене Ярослава отпраздновала свой успех.
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- 7 августа 2021
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