Волейболист Кобзарь: с бразильцами повезло нам, здесь — французам. Это спортивный бог

Волейболист сборной России Игорь Кобзарь высказался о выступлении на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Мечта каждого спортсмена — выиграть ОИ, остановились в шаге. Перед тем, как ехать сюда, были бы счастливы привезти медаль. Этот результат больше со знаком плюс, чем минус. Но проигрывать неприятно. Сегодня было достойное поражение. Рад за команду, за уровень волейбола, который показали.



Что касается концовки первой партии, то сначала мы полностью владели инициативой, было видно, что французы не знали, что с нами делать. Тогда их фирменная защита не получалась, но два эйса всё развернули. Ребятам удалось выкарабкаться, в пятой партии мы диктовали условия. С бразильцами повезло нам, здесь — французам. Спортивный бог.

При замене было не обидно, Паша Панков вышел, помог, играл хорошо. В этой ситуации не было никаких отрицательных мыслей. Расстроен, что не получилось довести матч до победы. Сейчас будет небольшой отдых и подготовка к чемпионату Европы. Волейбол — наше любимое дело. Если ты устал, надо заканчивать.

После матча сказали в кругу, что это достойное поражение. Первой партией мы владели, во второй поникли, потом вернулись, бились на равных. Хотел ещё сказать, что спорт создан для болельщиков, чтобы доставлять радость. Этим красивым финалом мы подарили потрясающие эмоции. Может, немного с огорчением для русских болельщиков, но многие любители волейбола из других стран смотрели игру. Матч был захватывающим, потрясающим», — передаёт слова волейболиста корреспондент «Чемпионата».