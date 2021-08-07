Волейболист Михайлов — о финале ОИ: мы отдали всё, но в пятом сете удача отвернулась

Волейболист сборной России Максим Михайлов дал комментарий по поводу поражения от национальной команды Франции в финальном матче Олимпийских игр — 2020 в Токио.

«Пока тяжело. Говорил что-то себе? Да, это мои переживания. Я рад, что находился на площадке со своими товарищами. Думаю, нельзя быть довольным серебром, но жизнь продолжается. Мечта, которая была, никуда не пропадёт. Многие из нас достаточно молоды, шанс должен появиться, и мы должны им воспользоваться. Сегодня не получилось. Мы дали себе слово — отдать всё. Мы отдали всё, где-то в пятом сете удача отвернулась. Вы видели, что мы вернулись в игру, давили, но сейчас видите серебряную медаль», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата».