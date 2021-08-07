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Макдермотт: для меня большая честь видеть, как Ласицкене получает золото Олимпиады

Макдермотт: для меня большая честь видеть, как Ласицкене получает золото Олимпиады
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Австралийская легкоатлетка Никола Макдермотт прокомментировала завоевание серебряной медали в прыжках в высоту на Олимпийских играх – 2020 в Токио. Макдермотт, установившая новый рекорд континента (2,02 м), уступила только россиянке Марии Ласицкене, взявшей высоту 2,04 м.

«Сегодня ещё на разминке перед прыжками я поняла, что смогу пойти на личный рекорд. С огромным удовольствием соревновалась с соперницами, которые меня вдохновляют. Не думаю, что окончательно пойму, что совершила, пока не вернусь в свой номер в олимпийской деревне.

Для меня было большой честью участвовать в одних соревнованиях с Марией Ласицкене и видеть, как после всех этих лет она получает золотую олимпийскую медаль», — сказала Макдермотт после окончания соревнований.

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