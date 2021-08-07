Анжелика Сидорова поздравила Марию Ласицкене с золотом Олимпиады-2020

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Анжелика Сидорова поздравила подругу по национальной команде Марию Ласицкене с завоеванием золотой олимпийской медали в прыжках в высоту.
«Можно ли словами описать, насколько я восхищаюсь этой девочкой? Такая смешная, простая и открытая в жизни. И такая сильная и смелая в секторе. Всегда была и будет примером для меня во всём. Маша — олимпийская чемпионка», — написала Сидорова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Анжелики Сидоровой в «Инстаграме».
Ласицкене и Сидорова — действующие чемпионки мира в своих видах лёгкой атлетики. Только они из десятки допущенных на Игры в Токио российских легкоатлетов смогли завоевать медали Олимпиады-2020. Обе спортсменки были вынуждены пропустить Игры-2016 из-за отстранения ВФЛА.
- 7 августа 2021
-
20:16
-
20:01
-
19:55
-
19:52
-
19:47
-
19:42
-
19:32
-
19:22
-
19:15
-
19:03
-
19:00
-
18:57
-
18:48
-
18:43
-
18:42
-
18:41
-
18:30
-
18:26
-
18:23
-
18:09
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:44
-
17:41
-
17:38
-
17:37
-
17:18
-
17:17
-
17:13
-
17:07
-
17:04
-
17:02
-
16:55
-
16:54