Анжелика Сидорова поздравила Марию Ласицкене с золотом Олимпиады-2020

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Анжелика Сидорова поздравила подругу по национальной команде Марию Ласицкене с завоеванием золотой олимпийской медали в прыжках в высоту.

«Можно ли словами описать, насколько я восхищаюсь этой девочкой? Такая смешная, простая и открытая в жизни. И такая сильная и смелая в секторе. Всегда была и будет примером для меня во всём. Маша — олимпийская чемпионка», — написала Сидорова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анжелики Сидоровой в «Инстаграме».

Ласицкене и Сидорова — действующие чемпионки мира в своих видах лёгкой атлетики. Только они из десятки допущенных на Игры в Токио российских легкоатлетов смогли завоевать медали Олимпиады-2020. Обе спортсменки были вынуждены пропустить Игры-2016 из-за отстранения ВФЛА.