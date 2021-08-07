Мария Ласицкене — тренеру: мы это сделали

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту, российская легкоатлетка Мария Ласицкене после победы на Играх-2020 в Токио поблагодарила своего тренера Геннадия Габриляна.
«Геннадий Гарикович, мы это сделали», — написала Ласицкене на своей странице в «Инстаграме», добавив эмодзи «сердце».
Фото можно посмотреть на странице Марии Ласицкене в «Инстаграме».
Многократная чемпионка мира Ласицкене вынуждена была пропустить Олимпиаду-2016 из-за отстранения ВФЛА. На Игры в Токио международная федерация допустила 10 российских спортсменов. Ласицкене рисковала не войти в их число, так как в начале летнего сезона получила травму. Но Мария быстро восстановилась и даже успела выиграть несколько незначительных турниров до отъезда в Токио. При этом высоту 2,04 м Мария взяла на Олимпийских играх впервые в сезоне.
- 7 августа 2021
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