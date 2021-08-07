Глава ВФЛА: Мария Ласицкене показала, как борются настоящие чемпионы

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), олимпийская чемпионка Ирина Привалова прокомментировала победу прыгуньи в высоту Марии Ласицкене на Олимпийских играх в Токио.

«Сегодня мы пережили ни с чем не сравнимые эмоции, которые подарила нам наша блистательная прыгунья в высоту Мария Ласицкене. В олимпийском Токио она не только стала сильнейшей с замечательным результатом 2,04, но и показала, как борются настоящие чемпионы. Мы все знаем, какой сложный у Марии был сезон, что на Олимпиаде она выступала после травмы, и многие скептики не верили в успех многократной чемпионки мира. Тем радостней этот триумф нашей блистательной прыгуньи в высоту и её тренера Геннадия Габриляна. От имени ВФЛА и от себя лично самые искренние поздравления победителям!» — приводит слова Приваловой пресс-служба ВФЛА.