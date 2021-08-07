Глава ВФЛА: Мария Ласицкене показала, как борются настоящие чемпионы

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), олимпийская чемпионка Ирина Привалова прокомментировала победу прыгуньи в высоту Марии Ласицкене на Олимпийских играх в Токио.
«Сегодня мы пережили ни с чем не сравнимые эмоции, которые подарила нам наша блистательная прыгунья в высоту Мария Ласицкене. В олимпийском Токио она не только стала сильнейшей с замечательным результатом 2,04, но и показала, как борются настоящие чемпионы. Мы все знаем, какой сложный у Марии был сезон, что на Олимпиаде она выступала после травмы, и многие скептики не верили в успех многократной чемпионки мира. Тем радостней этот триумф нашей блистательной прыгуньи в высоту и её тренера Геннадия Габриляна. От имени ВФЛА и от себя лично самые искренние поздравления победителям!» — приводит слова Приваловой пресс-служба ВФЛА.
- 7 августа 2021
-
23:18
-
23:17
-
23:13
-
23:01
-
22:33
-
22:28
-
22:26
-
22:12
-
22:02
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:40
-
21:31
-
21:18
-
21:04
-
21:00
-
21:00
-
20:45
-
20:45
-
20:29
-
20:16
-
20:01
-
19:55
-
19:52
-
19:47
-
19:42
-
19:32
-
19:22
-
19:15
-
19:03
-
19:00
-
18:57
-
18:48
-
18:43