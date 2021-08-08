«Помню, тренер сказал, что я выиграл». Нокаутированный каратист прокомментировал золото ОИ

Спортсмен из Саудовской Аравии Тарег Хамеди в финале соревнований по карате (кумитэ) в весовой категории свыше 75 кг на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) нокаутировал своего оппонента из Ирана Саджада Ганджзадеха, но лишился золотой медали. Судьи отдали золото спортсмену, получившему травму.

«Точно не знаю, что случилось. Знаю, что проигрывал и пытался наверстать упущенное. Последнее, что помню — после удара оказался на носилках. Когда меня привели в чувство, и я очнулся, помню, как тренер сказал, что я выиграл. В целом моё здоровье в порядке. Только очень сильно болела голова. Рад выиграть эту медаль, но мне также жаль моего соперника», — сказал после поединка Ганджзадех.

«Мечтой была золотая медаль, а не серебро, но для меня большая честь получить награду, и я очень горжусь тем, что я единственный спортсмен, завоевавший медаль для Саудовской Аравии. Карате — прекрасный вид спорта. Это больше, чем просто боевое искусство. Он учит дисциплине, уважению и самоконтролю», — сказал Хамеди.