Олимпийские игры — 2020, 8 августа: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций

8 августа в заключительный день Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) будет разыграно четыре комплекта наград с участием российских спортсменов. Представляем вашему вниманию расписание телетрансляций.
Олимпийские игры в Токио. 8 августа. Расписание телетрансляций
01:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Марафон. «Матч ТВ».
03:00. Волейбол. Женщины. Матч за 3-е место. Сербия – Южная Корея. «Матч Игра».
04:00. Велоспорт. Трек. «Россия 1».
05:00. Гандбол. Женщины. Матч за 3-е место. Швеция – Норвегия. «Матч Арена».
05:00. Художественная гимнастика. Командное многоборье. Финал. «Матч ТВ».
07:30. Волейбол. Женщины. Финал. Бразилия – США. «Матч ТВ».
09:00. Гандбол. Женщины. Финал. Россия – Франция. Первый канал.
10:30. Водное поло. Мужчины. Финал. Греция – Сербия. «Матч Игра».
14:00. Церемония закрытия Олимпийских игр. «Россия 1».
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