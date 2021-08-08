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Олимпийские игры — 2020, 8 августа: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций

8 августа в заключительный день Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) будет разыграно четыре комплекта наград с участием российских спортсменов. Представляем вашему вниманию расписание телетрансляций.

Олимпийские игры в Токио. 8 августа. Расписание телетрансляций

01:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Марафон. «Матч ТВ».

03:00. Волейбол. Женщины. Матч за 3-е место. Сербия – Южная Корея. «Матч Игра».

04:00. Велоспорт. Трек. «Россия 1».

05:00. Гандбол. Женщины. Матч за 3-е место. Швеция – Норвегия. «Матч Арена».

05:00. Художественная гимнастика. Командное многоборье. Финал. «Матч ТВ».

07:30. Волейбол. Женщины. Финал. Бразилия – США. «Матч ТВ».

09:00. Гандбол. Женщины. Финал. Россия – Франция. Первый канал.

10:30. Водное поло. Мужчины. Финал. Греция – Сербия. «Матч Игра».

14:00. Церемония закрытия Олимпийских игр. «Россия 1».