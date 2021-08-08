Кипротич из Уганды сошёл с марафона на ОИ-2020. В 2012 году в Лондоне он брал золото

32-летний Олимпийский чемпион 2012 года из Уганды Стивен Кипротич не смог завершить дистанцию марафона Олимпийских игр – 2020 в Токио. Сначала спортсмену стало плохо и ему пришлось перейти на шаг, а затем и вовсе сняться с соревнований.
К середине дистанции, на отметке 22,5 км, лидером является Стивен Мокока из ЮАР, за ним следует кениец Элиот Кипчоге, а замыкает тройку сильнейших Даниэл Феррейра ду Насименто из Бразилии.
Отметим, что 52-м идёт спортсмен из Украины Богдан-Иван Городиский, а ещё два его соотечественника — Николай Нижник и Александр Ситковский сошли с дистанции.
Напомним, в общем медальном зачёте лидером является Китай, в копилке которого 87 наград, из которых 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых. Второе место занимают США – 108 медалей, из которых 36 золотых, 39 серебряных и 33 бронзовых. Замыкают тройку сильнейших представители Японии – 56 медалей, из которых 27 золотые. Россия является четвёртой – 69 наград.
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