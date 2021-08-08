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Украинская велогонщица Елена Старикова завоевала серебро Олимпиады-2021 в спринте

Украинская велогонщица Елена Старикова завоевала серебро Олимпиады-2020 в спринте
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Украинская велогонщица Елена Старикова проиграла канадке Келси Митчелл в обоих финальных заездах в спринте на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Отставание украинки в первом старте составило 0,061 секунды, во втором — 0,064. Митчелл завоевала золото Игр-2020, Старикова — серебро.

В противостоянии за бронзу представительница Гонконга Лэй Вайси победила немку Эмму Хинце.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. Лидирует сборная Китая: 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная США (36-39-33), на третьем — Япония (27-12-17).

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