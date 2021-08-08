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Украинская велогонщица Елена Старикова проиграла в первом финальном заезде в спринте на ОИ

Украинская велогонщица Елена Старикова проиграла канадке Келси Митчелл в первом финальном заезде в спринте на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Отставание составило 0,061 секунды.

Начало второго старта запланировано на 5:45 мск. Для победы нужно выиграть два заезда.

В первом старте противостояния за бронзу представительница Гонконга Лэй Вайси победила немку Эмму Хинце (+0,964).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. Лидирует сборная Китая: 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная США (36-39-33), на третьем — Япония (27-12-17).

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