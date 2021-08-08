Садулаев: победа на Олимпиаде – результат усердного труда, проделанного всей моей командой

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев поблагодарил всех, кто помогал ему готовиться к Олимпийским играм в Токио.

«Эта победа – результат усердного труда, проделанного всей моей командой. Позади самый длинный олимпийский цикл – за эти 5 лет было немало травм и неудач, но мы просто были обязаны дойти до конца. Я благодарен каждому, кто причастен к подготовке, большинство из этих людей обычно остаются за кадром.

Спасибо моей семье, всем личным тренерам, наставникам сборных команд, спарринг-партнерам и медперсоналу – это наша общая победа! Отдельная благодарность всем болельщикам, ваша поддержка ощущается за тысячи километров!», – написал Садулаев в своём аккаунте в «Инстаграме».

Золото Игр в Токио стало вторым в карьере Абдулрашида. Награду высшей пробы он уже выигрывал на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Ранее сообщалось, что Садулаев станет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпийских игр.

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