Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Британский велогонщик Джейсон Кенни выиграл золото Олимпиады — 2021 в кейрине

Британский велогонщик Джейсон Кенни выиграл золото Олимпиады — 2020 в кейрине
Комментарии

Британский велогонщик Джейсон Кенни выиграл золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в кейрине. Серебряным призёром стал представитель Малайзии Мухаммад Азизулхасси бин Аванг (отставание — 0,763 секунды). Бронза досталась Харри Лаврейсену (+0,773) из Нидерландов.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России завоевала 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. Лидирует сборная Китая: 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная США (36-39-33), на третьем — Япония (27-12-17).

Летние Олимпийские игры в Токио завершатся сегодня, 8 августа.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать

Новость по теме
Украинская велогонщица Елена Старикова завоевала серебро Олимпиады-2020 в спринте
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021