Британский велогонщик Джейсон Кенни выиграл золото Олимпиады — 2020 в кейрине

Британский велогонщик Джейсон Кенни выиграл золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в кейрине. Серебряным призёром стал представитель Малайзии Мухаммад Азизулхасси бин Аванг (отставание — 0,763 секунды). Бронза досталась Харри Лаврейсену (+0,773) из Нидерландов.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России завоевала 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. Лидирует сборная Китая: 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная США (36-39-33), на третьем — Япония (27-12-17).

Летние Олимпийские игры в Токио завершатся сегодня, 8 августа.

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