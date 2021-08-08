Британский велогонщик Джейсон Кенни выиграл золото Олимпиады — 2020 в кейрине
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Британский велогонщик Джейсон Кенни выиграл золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в кейрине. Серебряным призёром стал представитель Малайзии Мухаммад Азизулхасси бин Аванг (отставание — 0,763 секунды). Бронза досталась Харри Лаврейсену (+0,773) из Нидерландов.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России завоевала 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. Лидирует сборная Китая: 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная США (36-39-33), на третьем — Япония (27-12-17).
Летние Олимпийские игры в Токио завершатся сегодня, 8 августа.
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