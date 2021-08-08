Американка Валенте выиграла золото Олимпиады — 2020 в омниуме, Новолодская — 15-я

Американская велогонщица Дженнифер Валенте выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в омниуме. Серебряным призёром стала японка Юми Кадзихара. Бронза досталась представительнице Нидерландов Кирстен Вилд.

Россиянка Мария Новолодская продемонстрировала 15-й результат.

Велоспорт. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. Омниум

1. Дженнифер Валенте (США) — 124.

2. Юми Кадзихара (Япония) — 110.

3. Кирстен Вилд (Нидерланды) — 108...

15. Мария Новолодская (Россия) — 50.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые награды.