Американка Валенте выиграла золото Олимпиады — 2020 в омниуме, Новолодская — 15-я
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Американская велогонщица Дженнифер Валенте выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в омниуме. Серебряным призёром стала японка Юми Кадзихара. Бронза досталась представительнице Нидерландов Кирстен Вилд.
Россиянка Мария Новолодская продемонстрировала 15-й результат.
Велоспорт. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. Омниум
1. Дженнифер Валенте (США) — 124.
2. Юми Кадзихара (Япония) — 110.
3. Кирстен Вилд (Нидерланды) — 108...
15. Мария Новолодская (Россия) — 50.
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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые награды.
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