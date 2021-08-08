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Сборная США возглавила медальный зачёт Олимпиады — 2021 в Токио

Сборная США возглавила медальный зачёт Олимпиады — 2020 в Токио
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Сборная США сегодня, 8 августа, уже завоевала две золотые медали на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Победу в олимпийском турнире одержала женская сборная США по баскетболу. Американская велогонщица Дженнифер Валенте стала победительницей соревнований в омниуме.

Таким образом, сборная США догнала Китай по количеству золотых медалей на Олимпиаде-2020 (38) и вышла на первое место в медальном зачёте. В активе США 38 золотых, 39 серебряных и 33 бронзовые награды. Китай идёт вторым (38-31-18). На третьем месте — Япония (27-14-17).

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые награды.

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