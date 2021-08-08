Синхронистка Алла Шишкина: нас называли старухами. В основном свои же нападали

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Алла Шишкина опубликовала пост, посвящённый критикам возрастных спортсменок сборной.
«Пост о наболевшем. На этих Олимпийских играх у нас была самая возрастная команда в соревнованиях синхронисток. И на это постоянно делался акцент. При этом из девяти человек, три олимпийские чемпионки и три многократные олимпийские чемпионки.
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Нас называли пенсионным фондом, старухами, отработанным материалом… Притом что нападали в основном свои же. Это касается не только спортивной, но и околоспортивной тусовки. И, как у нас это принято, в основном за глаза. Но синхронное плавание — это маленький мир, и слухи доходят очень быстро.
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Как думаете, нам было приятно всё это выслушивать? Отвечу — нет! И мы продолжали работать. Молча делать своё дело, которое делаем лучше всех в мире на протяжении многих лет. В других видах спорта к опытным спортсменам, показывающим результат, относятся с уважением, но, видимо, нас это не касается. Жаль.
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P.S. В сложившейся ситуации, когда мы лишены флага и гимна, наши лица знают все и сразу понятно, какую страну мы представляем. Старый конь борозды не портит, и теперь это доказанный факт», — написала Шишкина.
Пост доступен в «инстаграме» Аллы Шишкиной.
- 8 августа 2021
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