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Сборная России опустилась на пятое место в медальном зачёте Олимпиады-2021 в Токио

Сборная России опустилась на пятое место в медальном зачёте Олимпиады-2020 в Токио
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Сборная России опустилась на пятое место в медальном зачёте летних Олимпийских игр в Токио (Япония). Победа Джейсона Кенни в кейрине позволила сборной Великобритании подняться на четвёртую позицию. В активе британцев 21 золотая, 21 серебряная и 22 бронзовые награды.

У России 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. Шестой идёт Австралия (17-7-22).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная США (36-39-33), на третьем — Япония (27-12-17). Олимпиада завершится сегодня, 8 августа.

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