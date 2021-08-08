Гимнастка Близнюк: сделали первый вид хорошо, а нас на всякий случай «слили»

Российская гимнастка Анастасия Близнюк прокомментировала выступление в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио. Сборная России завоевала серебро. Золото выиграла Болгария, бронза досталась Италии.

«Когда мы смотрели трансляцию личного многоборья и болели за Дину с Ариной, мы вместе со всей страной, наверное, не поняли, что произошло. Дина вышла, четыре выхода сделала, последние два – просто идеально, без единой помарки, на свой максимум, к которому она шла долгие годы… Нам было непонятно. Сегодня мы выходили биться за Дину, за себя, за свою команду, за свою страну, за тренера, за всех специалистов, которые с нами работали.

Мы сделали первый вид хорошо, без потерь, а нас на всякий случай, как говорится, «слили». Не обращали внимания на то, был подан протест или нет, потому что наша задача была – настроиться и показать свою вторую программу достойно. Выступали последними. Ирина Александровна Винер-Усманова нам сказала, что с учётом выбранной музыки мы будем выступать под гимн страны. Сделали всё, что могли. Я не знала, что нам потом оценку изменили, да всё понятно было. Чуда не произошло. Бог есть. Мы сделали всё. Сделали достойно. Я этому рада», – рассказала Близнюк.

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