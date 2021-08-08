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Сёстры Аверины поблагодарили болельщиков за поддержку

Сёстры Аверины поблагодарили болельщиков за поддержку
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Сёстры-гимнастки Арина и Дина Аверины после финала Олимпиады-2020 поблагодарили болельщиков за поддержку.

«Спасибо нашим болельщикам, кто нас поддерживает, переживает. Мы всё читаем, смотрим и очень тронуты», — сказала Арина Аверина.

«Очень приятно, что люди публикуют посты, не соглашаются с судейством, и эту поддержку мы чувствуем на расстоянии. Спасибо огромное, это помогает хоть как-то отойти от вчерашнего», — передаёт слова Дины Авериной ТАСС.

Сборная России заняла 5-е место в итоговом медальном зачёте. У команды ОКР 20 золотых медалей, 27 серебряных и 23 бронзовые.

Напомним, сегодня состоится церемония закрытия Олимпийских игр.

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