Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Гимнастка Анастасия Татарева: мы уже после первого вида в многоборье всё понимали

Гимнастка Анастасия Татарева: мы уже после первого вида в многоборье всё понимали
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева прокомментировала выступление в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио. Сборная России завоевала серебро. Золото выиграла Болгария, бронза досталась Италии.

«Мы уже после первого вида всё понимали, но нам всё равно говорили, что бороться нужно до конца и делать всё, что от нас зависит. Несмотря ни на что нужно выходить и делать своё дело. Честно говоря, пока не могу понять чувства, которые сейчас испытываю. Но есть и хорошая сторона всего этого: Олимпийские игры состоялись, мы на них попали, и каждая спортсменка здесь – особенная. Было бы обидно, если бы мы что-то не сделали и подвели свою страну. Сделали всё, что могли, а всё остальное зависело не от нас», — передаёт слова Татаревой корреспондент «Чемпионата».

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать

Новость по теме
Ирина Винер-Усманова — о серебре российских гимнасток в многоборье: соревнований не было
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021