Гимнастка Анастасия Татарева: мы уже после первого вида в многоборье всё понимали

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева прокомментировала выступление в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио. Сборная России завоевала серебро. Золото выиграла Болгария, бронза досталась Италии.
«Мы уже после первого вида всё понимали, но нам всё равно говорили, что бороться нужно до конца и делать всё, что от нас зависит. Несмотря ни на что нужно выходить и делать своё дело. Честно говоря, пока не могу понять чувства, которые сейчас испытываю. Но есть и хорошая сторона всего этого: Олимпийские игры состоялись, мы на них попали, и каждая спортсменка здесь – особенная. Было бы обидно, если бы мы что-то не сделали и подвели свою страну. Сделали всё, что могли, а всё остальное зависело не от нас», — передаёт слова Татаревой корреспондент «Чемпионата».
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